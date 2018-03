Comissão da Câmara aprova divulgar nomes Projeto aprovado ontem na Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados obriga as empresas aéreas a divulgar imediatamente a lista de passageiros e tripulantes em caso de acidente confirmado pela Aeronáutica. O projeto, resultado da CPI do Apagão Aéreo no Senado em 2007, já foi aprovado pelos senadores. Na Câmara, terá de ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois pelo plenário. Deputado Hugo Leal (PSC-RJ), relator do texto, afirmou que na CPI os familiares de vítimas apontaram a demora na divulgação como um dos principais problemas. Hoje, a companhia deve tornar pública a lista após notificar os parentes. "A divulgação imediata proporcionará melhoria na assistência prestada pelos órgãos responsáveis aos familiares."