Comissão da Câmara do Rio vai pedir audiência por conflitos no Alemão

RIO - O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Marcelo Freixo (Psol), informou que vai propor a realização de uma audiência pública para cobrar do governo do Rio providências quanto aos conflitos no Complexo do Alemão.

"O Exército está apenas cumprindo um buraco porque o Estado não sabe o que fazer. Que outros setores do poder público vão garantir a pacificação do Alemão?", disse Freixo, que veio ao Complexo conversar com moradores.

"O Alemão é um espaço muito importante. Não pode dar errado a tentativa de trazer a paz, que não está consolidada. O episódio de ontem à noite mostrou isso", afirmou. Segundo ele, os conflitos não podem ser creditados somente aos traficantes que estão insatisfeitos com a ocupação. "Para o tráfico, qualquer presença armada do Estado é ruim, mas atribuir todos os conflitos a traficantes é um exagero e um simplismo que não nos ajudam a entender o que está acontecendo no Alemão."

"Muito desse desgaste entre moradores e Exército vai também do despreparo dos soldados, por uma insatisfação generalizada com outros serviços que não chegaram, isso também precisa ser jogado na balança", completou.