Comissão do Senado aprova Mega-Sena especial para ajudar SC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na manhã desta quinta-feira, 15, um projeto de lei para a realização de um concurso especial da Mega-Sena destinado às vítimas das enchentes em Santa Catarina. Pelo projeto, 47,37% da arrecadação do concurso serão destinados ao socorro das vítimas. O projeto de lei de autoria do senador Raimundo Colombo (DEM-SC) é terminativo e seguirá para a votação na Câmara dos Deputados. O presidente da CAE, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), pediu uma grande adesão dos brasileiros para o concurso que ainda não tem data definida para ser realizado porque precisa da aprovação ainda da Câmara. Mercadante também pediu apoio dos meios de comunicação para divulgar a realização do concurso.