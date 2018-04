Comissão envia proposta de revitalização de bondes ao Governo do Rio

SÃO PAULO - Foi entregue nesta terça-feira, 27, o relatório elaborado pela Comissão Interventora com as propostas para a revitalização dos bondes de Santa Teresa, no Rio. O documento foi encaminhado ao governador Sérgio Cabral e ao secretário-chefe da Casa Civil, Regis Fichtner.

Nesta quarta-feira, 28, será publicado no Diário Oficial o ato para liberar a parcela inicial de R$ 20 milhões para dar início à modernização do sistema de bondes. Ao todo, o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) disponibilizou R$ 31 milhões, mas o restante dos recursos será repassado em 2012.

De acordo com o presidente do Detro, Rogério Onofre, o Governo do Estado em parceria com a Prefeitura do Rio planeja diminuir o preço das passagens de ônibus para moradores de Santa Teresa enquanto o sistema passa por reformas. A população também deve ser cadastrada para facilitar a concessão do Bilhete Único, assegurando a integração do bonde com outros meios de transporte. Ainda segundo Onofre, o sistema pode ser municipalizado depois de sua revitalização.

A modernização das composições inclui a troca de trilhos; instalação de estribos retráteis para a segurança de passageiros; recuperação de toda a via permanente e rede elétrica; construção de uma nova subestação; reforma das estações e de 14 bondes; e capacitação dos profissionais. A previsão é de que toda a recuperação esteja pronta em um ano.