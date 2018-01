Comissão vai discutir violência nas escolas A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados vai realizar, na quarta-feira, às 14 horas, o debate Violência nas Escolas. O evento contará com a presença do representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência ea Cultura (Unesco) no Brasil, Jorge Werthein, da pesquisadora Miriam Abramovay, do professor da UFRJ Gilberto Velho e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, deputado estadual Hélio Luz.