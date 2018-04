Comitês de Serra em Minas ficam no papel A estratégia de criar comitês pró-Serra em cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro para alavancar a candidatura do tucano praticamente não saiu do papel. Quando a cúpula do PSDB fincou uma coordenação da campanha presidencial em Minas há um mês, a meta era montar 40 comitês para cobrir os 800 municípios mineiros. Hoje, porém, só três comitês estão funcionando.