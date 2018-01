Comitiva do Vaticano visita Aparecida e local que hospedará papa no Rio

RIO - Depois de visitar Aparecida do Norte (SP) na manhã desta quarta-feira, a comitiva do Vaticano responsável pelas viagens internacionais do papa voltou para o Rio e seguiu para a residência oficial da Arquidiocese, no Sumaré, onde o papa Francisco deverá ficar hospedado durante a Jornada Mundial da Juventude, de 23 a 28 de julho. O local está em reformas para receber o pontífice. No Sumaré funciona também um centro de estudos.

Chefiada por Alberto Gasbarri, diretor da Rádio Vaticano, a comitiva ficará na cidade até sábado e visitará os pontos que deverão fazer parte do roteiro do papa Francisco, como o hospital da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, na Usina (zona norte), onde está programada uma visita do pontífice ao centro de tratamento de dependentes de drogas. Uma favela ainda a ser definida também receberá o papa.