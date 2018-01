Comlurb intensifica limpeza nas ruas onde haverá blocos de carnaval

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, dia 16, a Comlurb reforça a limpeza das ruas onde os blocos de carnaval vão passar. Os técnicos da companhia elaboraram um plano de ação classificando os blocos em cinco categorias - superespecial, especial, um, dois e três - de acordo com a previsão de público, adequando os recursos necessários para que a limpeza seja feita por efetivo e equipamentos ideais.

Os blocos de hoje são da categoria três e os garis vão trabalhar com o apoio de um caminhão coletor, um carro-pipa e pulverizadores. Os contêineres serão colocados em pontos estratégicos para que os foliões façam o descarte correto.

No centro, a Banda Rua do Mercado concentra na Rua do Mercado às 17 horas, e percorre a Praça XV, Rua do Mercado, Primeiro de Março, Sete de setembro, Rua da Quitanda, Rua do Rosário, Avenida Visconde de Itaboraí, voltando à Rua do Mercado.

Também às 17 horas, no Centro, o Blocos dus impussivi estará concentrado na Avenida Chile esquina com Rua Lélio Gama e seguirá pela Avenida Almirante Barroso, Rua Graça Aranha e retornando à Almirante Barroso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda haverá o desfile do Libertos do Arquivo, que terá concentração em frente ao Arquivo Nacional, na Praça da República, e percorre as ruas Azevedo Coutinho, General Caldwell e Moncorvo Filho, retornando pelo mesmo percurso até a concentração.

O centro também terá blocos que permanecem fixos como o É pequeno, mas vai crescer, na esquina das ruas Alexandre Mackenzie e Senador Pompeu e o Espera, espera mas não sai, que estará animando a esquina da Rua Teófilo Otoni com Rua da Candelária.

O bairro de Laranjeiras terá o desfile do bloco Cobra Sarada, que concentra, às 17 horas, na Rua Gago Coutinho, em frente ao Parque Guinle até a Escola Edem.

O bloco Mamelúdicos Eufóricos e outros Interofóbicos Frenéticos alegra as ruas de Botafogo, com concentração às 18 horas, na esquina das ruas Real Grandeza e Ipu e segue pelas ruas Real Grandeza, Visconde de Caravelas até a Rua Capitão Salomão.

No Engenho Novo, às 17 horas, desfila o bloco Pombal do Engenho Novo, que sai da concentração, na Praça Nossa Senhora da Conceição e percorre as ruas Monsenhor Amorim, Souza Barros, Engenho Novo, Cadete Polônia, retornando a Praça Nossa Senhora da Conceição.

No Engenho de Dentro desfila o bloco Loucura Suburbana, que concentra a partir das 15 horas, em frente ao Instituto Municipal Nise da Silveira - Rua Ramiro Magalhães, 521 e percorre as ruas Gustavo Riedel, Pernambuco, Praça Rio Grande do Norte, Rua Ana Leonídia, e volta à Gustavo Riedel, e segue até o Instituto Nise da Silveira, onde dispersa. E em Santa Teresa, o Badalo de Santa Teresa anima o Largo das Neves, a partir das 18 horas.