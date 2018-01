Comlurb tenta reduzir quantidade de lixo nas praias do Rio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - A partir deste sábado, 16, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) pretende mudar o visual das belas praias do Rio, que têm sofrido com o excesso de lixo encontrado nas areias, principalmente aos fins de semana. Para mudar isso, todos os sábados uma equipe de garis vai invadir uma praia carioca e distribuir folhetos educativos e sacolas plásticas oxi-biodegradáveis aos banhistas, como meio de conscientização.

Com isso, a companhia pretende reduzir o trabalho dos 200 garis que passam o dia recolhendo cocos (60% dos resíduos recolhidos), sacolas plásticas, garrafas Pet, bitucas de cigarros e outros detritos deixados pela população. Diariamente, durante o verão, são removidos cerca de 65 toneladas de lixo dos 56 km de orla carioca. Aos fins de semana, esse número praticamente dobra (são 110 toneladas aos sábados e 165 aos domingos, na média).

Após o réveillon, Copacabana estava tomada pelo lixo deixado pela população. Foto: Marcos D' Paula/AE

Fora da temporada, a produção de lixo nas areias, o que inclui o material de quiosques, cai em cerca de 40% em todo o Rio de Janeiro. As praias campeãs no recolhimento de lixo são a da Barra da Tijuca e a de Copacabana. Segundo a Comlurb, os motivos seriam o fácil acesso e o tamanho dessas orlas, por isso elas recebem mais pessoas.

Neste sábado, o grupo da "Onda Limpa" vai estar na Praia de Copacabana, na altura da Rua Rodolfo Dantas. Os garis-passistas Renato Sorriso e Vivi Simpatia, famosos pela limpeza da Sapucaí no carnaval, vão encabeçar a entrega do material. Entre as 9h e 11h, também está prevista atividades lúdicas em tendas distribuídas em locais estratégicos.

No dia 23, sábado subsequente, a equipe estará na Pedra de Guaratiba; no dia 30 na Barra da Tijuca. No primeiro sábado de fevereiro, a Onda Limpa chega ao Piscinão de Ramos. O calendário prevê o encerramento do projeto no dia 27 de fevereiro, na Praia de Ipanema.