Como ajudar Interessados em fazer depósitos bancários devem colocar o nome da pessoa jurídica: Fundo Estadual de Defesa Civil, com o CNPJ 04.426.883/0001-57. As autoridades pedem a máxima atenção em detalhes para evitar cair em golpes, sobretudo em correntes que correm na internet e se aproveitam da tragédia para obter ganhos financeiros Banco do Brasil: Agência 3582-3, Conta Corrente 80.000-7 Caixa Econômica Federal: Agência 1877, operação 006, conta 80.000-8 Bradesco: Agência 0348-4, Conta Corrente 160.000-1 Itaú: Agência 0289, Conta Corrente 69971-2 Santander: Agência 1227, Conta Corrente 430000052 Besc: Agência 068-0, Conta Corrente 80.000-0 Banco/Sicoob SC: Agência 1005, Conta Corrente 2008-7 Sicredi: Agência 2603, Conta Corrente 3500-9 Doações: As Secretarias Regionais (SDR''s) da região do Alto Vale do Itajaí (Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Timbó) também montaram bases de distribuição e arrecadação das doações às pessoas afetadas pelas fortes chuvas do último final de semana. As empresas ou pessoas de outros estados que tiverem interesse em fazer doações também devem ligar para: (48) 4009 9886 ou 4009-9883. Postos de Arrecadação: Defesa Civil pede doações de alimentos para consumo imediato (bolachas, barras de cereal, leite), água e produtos de higiene pessoal Defesa Civil da Cidade de São Paulo: Rua Afonso Pena, 130, Bom Retiro Subprefeituras: de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, é possível fazer doações nas regionais paulistanas Postos policiais e quartéis de bombeiros (24 horas): confira a lista completa dos postos no link www.polmil.sp.gov.br, no link Unidades PM Cruz Vermelha Brasileira: Av. Moreira Guimarães, 699, Saúde Fundo Social de Solidariedade: Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré Estações de Trem: Luz, Brás, Barra Funda, Osasco, Santo Amaro e Santo André Sede da Força Sindical: Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade Clubes da Associação Cristã de Moços (ACM): Rua Nestor Pestana, 147, Consolação (e mais sete outras unidades espalhadas pela cidade de São Paulo)