Como ajudar Interessados em fazer depósitos bancários devem colocar o nome da pessoa jurídica: Fundo Estadual de Defesa Civil, com o CNPJ 04.426.883/0001-57 Banco do Brasil: Agência 3582-3, Conta Corrente 80.000-7 Caixa Econômica Federal: Agência 1877, operação 006, conta 80.000-8 Bradesco: Agência 0348-4, Conta Corrente 160.000-1 Itaú: Agência 0289, Conta Corrente 69971-2 Santander: Agência 1227, Conta Corrente 430000052 Besc: Agência 068-0, Conta Corrente 80.000-0 Banco/Sicoob SC: Agência 1005, Conta Corrente 2008-7 Sicredi: Agência 2603, Conta Corrente 3500-9 Postos de Arrecadação: Defesa Civil pede doações de alimentos para consumo imediato (bolachas, barras de cereal, leite), água e produtos de higiene pessoal Defesa Civil da Cidade de São Paulo: Rua Afonso Pena, 130, Bom Retiro 31 Subprefeituras: de segunda-feira à sexta-feira em horário comercial Postos policiais e quartéis de bombeiros (24 horas): confira a lista completa dos postos no link www.polmil.sp.gov.br, no link Unidades PM Cruz Vermelha Brasileira: Av. Moreira Guimarães, 699, Saúde Fundo Social de Solidariedade: Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré Estações de Trem: Luz, Brás, Barra Funda, Osasco, Santo Amaro e Santo André Sede da Força Sindical: Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade Clubes da Associação Cristã de Moços (ACM): Rua Nestor Pestana, 147, Consolação (e mais sete outras unidades espalhadas pela cidade de São Paulo) Sede da OAB-SP: Praça da Sé, 385-Centro Site da Defesa Civil de Santa Catarina: www.desastre.sc.gov.br Informações sobre as contas bancárias para doações: 0800 482020