Como curtir bem o verão, e com estilo, mesmo longe da praia

Neste ano o verão começa pelo prato em São Paulo. A chef Andrea Kaufmann - assim como tantos outros da cidade - preparou receitas leves e refrescantes, de saladas a sorvetes exóticos. Até os botecos chiques inovaram com drinks mais gelados. Se não rolar praia, há as piscinas dos hotéis, que cobram taxas para mergulhos de um dia. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Confira as dicas e saiba mais sobre a moda e o visual certo para fazer bonito. Moda - O shorts é a peça do alto verão. Valem ainda vestidos e saias, de todos os comprimentos. "O curto comanda a noite", diz a consultora Glória Kalil. Mais democrático, no entanto, foi o longo, que ganhou a cena do dia. Foto: Ernesto Rodrigues/AE Biquíni - Ele está maior até em marcas cariocas, famosas pelos modelitos mínimos, caso da BumBum. O sutiã da hora é o tomara-que-caia. "Prefira as calcinhas ajustáveis do lado, que não dividem o corpo, e com acessórios com cara de anos 70", diz Patrízia D'Angelo, da marca carioca Miquelina. Outra novidade: o maiô está de volta, meio disfarçado, como este ao lado, da Poko Pano. Cabelo - Longos, com volume, e ondulados voltam à moda. Tons claros ou castanho com nuances douradas, imitando o reflexo natural do sol realçam o visual de quem vai à praia. Na cabeça ainda valem lenços de seda e tiaras com cara de anos 70. Foto: Antonio Milena/AE Comidas - Sabores exóticos, comidas leves e refrescantes entram para o cardápio de restaurantes, caso do sanduíche natural de patê de foie gras, da Lanchonte da Cidade, e dos sorvetes artesanais da chef Andrea Kaufmann Perfume - As fragrâncias ganham notas mais refrescantes com aromas que remetam ao bio, ao natural. O floral verde está em alta, caso do de chá verde, mas na forma de um odor não muito cru - há perfumes feitos com mais de 30 elementos. O ideal é escolher um que não tenha álcool, que, com o sol, poderia reagir e provocar manchas na pele. Foto: Reprodução Maquiagem - Rímel, delineador e batom vermelho. Tudo isso faz a maquiagem do verão, mas é importante equilibrar. Olhos muito marcados pedem boca apagada, e vice-versa. Caso contrário, fica-se com visual over, assim como o da Amy Winehouse. Foto: Hélvio Romero/AE Acessórios - A dica é sacola média ou grande para o dia e carteira para a noite. Prefira modelos de materiais naturais, como palha e algodão, aos sintéticos. Melhor ainda se forem politicamente corretos, caso da sacola acima, da Daspre, marca das presidiárias de São Paulo, lançada no início de dezembro. Drink - Uma dose de rum, Cointreau, 1 colher de chá de suco de limão , outra de açúcar, e muito gelo. Bata no liquidificador até virar um frozen. Este é o daiquiri frozen do barman José Monteiro, do Esch Café, nos Jardins. No Veloso, na Vila Mariana, há caipirinha de uva, e no Pandoro, nos Jardins, sempre, o clássico caju-amigo. Foto: Divulgação Praia - As praias do sul da Bahia, como Caraíva, ao lado, estão bombando. Mas o que vai estourar mesmo são os destinos da Península de Maraú, até então com um acesso complicado, por estradas de terra ou barco. No início de 2009, será inaugurada ponte que liga Maraú a Itacaré. Foto: Divulgação Piscina - Na falta de tempo para a praia, um mergulho refrescante na piscina. E para isso, nem precisa ser sócio de nenhum clube. Há hotéis que abrem as portas de sua área de lazer para os paulistano, entre eles, o Grand Hyatt e o Transamérica.