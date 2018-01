Como o Plano Collor prejudicou alguns cidadãos

Maria Golqin Glina. "Eu não tinha nem dinheiro para comprar leite, se você quer saber", relata Maria Golqin Glina, 86 anos, mãe divorciada de cinco filhos, dois dos quais, à época do confisco implementado pelo Plano Collor, ainda frequentavam um colégio particular, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Maria já era aposentada e vivia da renda de uma loja de móveis usados. "Eu fiquei desesperada, porque eu tinha dinheiro e não tinha, já que não podia usar".

Maria conta que em março de 1990 havia juntado dinheiro com os filhos para comprar um imóvel e deixar o aluguel. "Era uma sexta-feira. Aí a dona do imóvel que nós queríamos comprar disse assim: 'a senhora coloca o dinheiro no banco, e na segunda-feira nós fechamos o negócio'. Mas na segunda-feira a Zélia [Cardoso de Mello, então ministra da Fazenda] fechou o banco e pegou o dinheiro", conta Maria, que depois do confisco, morou durante mais dois anos de aluguel, até conseguir começar a construir sua casa.

Joaquim Costa Filho. Durante doze anos, o educador Joaquim Costa Filho trabalhou em dois empregos - diretor de colégio estadual no município de Caieiras, e professor em um colégio municipal em São Paulo - e viveu apenas com o salário de um. O plano era economizar para construir uma casa e sair do aluguel. Em março de 1990, a realização do projeto estava quase se tornando possível; Joaquim já havia reunido Cr$ 1 milhão - valor que hoje corresponderia a cerca de R$ 100 mil. Com o confisco, ele ficou impossibilitado de construir sua casa até o ano de 1997, já que, quando descongelado, o valor já não era mais suficiente para bancar o projeto.

Joaquim conta que, quando viu o anúncio, entrou em pânico. "Fiquei com a sensação de que não havia mais nada para se acreditar nesse país, porque ali estava sendo desrespeitado um direito básico"

João Alexandre Viégas. Em março de 1990, João Alexandre Viégas estava em vias de abrir uma fábrica de fármacos na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, a Laborgen Química Fina e Biotecnologia. Ele e os sócios haviam recém fechado um financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), quando veio o confisco. "Você só podia mexer no dinheiro para pagar a folha, mas não prestadores de serviços, que muitas vezes eram pessoas físicas, e que, aliás, precisavam daquele dinheiro para sobreviver. Então, na prática o que aconteceu foi que a obra ficou parada", relata João.

"A carência do financiamento acabou e nós precisávamos amortizá-lo, mas a fábrica não existia". A situação só foi resolvida depois de grande conflito, com uma renegociação, cujo resultado foi um novo empréstimo do BNDES, lastreado nos valores bloqueados em 15 de março de 1990. A morosidade da obra foi de praticamente dois anos, e quando foi possível retomá-la, a empresa já estava muito descapitalizada, e pagou juros de sua dívida por muito mais tempo do que estava previsto.