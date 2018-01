Como surgem Chuva: a água da chuva acelera o processo de surgimento de buracos. Ela se infiltra nas rachaduras, causadas pelo trânsito pesado, e tira a sustentação do pavimento, que se deforma mais facilmente Movimento: com a passagem de veículos, o pavimento sofre um movimento de "vai e vem" e as trincas aumentam progressivamente de tamanho Locais: os problemas são mais frequentes nas bordas dos remendos colocados pelas equipes de tapa-buracos, nas junções do asfalto novo com o antigo e nas ruas e avenidas com trânsito pesado. Vazamentos subterrâneos podem acelerar o aparecimento de buracos