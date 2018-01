''Como vou contar aos seus irmãos?''

A dona de casa Maria, de 38 anos, companhou a rendição do filho, Ricardo, de 19 anos.

Como a senhora soube que seu filho estava assaltando um prédio?

Ele deu meu telefone para o policial. Tinha medo de ser morto. Eu saí de casa com minha filhinha de 10 meses, no meio da madrugada.

E como foi a negociação?

Fiquei na porta do quarto em que ele estava com os reféns. Ele disse: ?Que vergonha estou fazendo a senhora passar.? Pediu desculpa. Eu respondi que era vergonha mesmo. ?Com que cara vou contar aos seus irmãos o que você fez??

E ele entregou a arma?

Ele queria sair abraçado com a irmãzinha. Não deixei. Ele passou a arma para mim, eu entreguei aos policiais e depois saí abraçada com ele e meu sobrinho. Mãe não tem de passar a mão na cabeça de filho que fez coisa errada. Mas eu pensei: ?Se derem nele, vão atirar em mim antes?. É coração de mãe.

Dos seus oito filhos, só ele tem envolvimento com o crime?

Só ele. Agora ele estava bem, em liberdade assistida. Não acredito que fez isso.