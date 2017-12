Companhia aérea tira 40 passageiros de voo por excesso de peso em aeronave

Quarenta passageiros que estavam prestes a decolar do Rio de Janeiro para Boa Vista, em Roraima, foram obrigados a deixar o avião da Latam na manhã desta quarta-feira, 14, no aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. Alegando excesso de peso, o piloto da aeronave informou que não seria possível levantar voo.

Em nota, a Latam informou que enfrentou "restrições operacionais" no Santos Dumont e que, em função disso, "remanejou passageiros de sete voos nesta manhã com origem e/ou destino ao aeroporto". Um voo também acabou cancelado.

A empresa não deu maiores detalhes sobre o ocorrido com o voo com destino a Boa Vista, e que tinha escala prevista em Brasília. Passageiros ouvidos pelo portal de notícias G1 informaram que comissários de bordo que trabalhavam na aeronave solicitaram que apenas as pessoas cujo destino final fosse a capital do País permanecessem a bordo.

A Latam informou que "está prestando a assistência necessária aos passageiros" e ressaltou que "a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura".