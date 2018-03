Companhias aéreas dizem que Airbus A330 é seguro

"É um avião bom, seguro", disse o presidente-executivo da Singapore Airlines, Chew Choon Seng, que tinha encomendas de 16 unidades do A330-200 e 33 aviões Airbus de outros modelos até março.

"Não devemos tirar conclusões precipitadas (antes dos resultados de uma investigação)", disse ele em uma entrevista durante um encontro anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo em Kuala Lumpur.

Um A330-200 da Air France fazia a rota entre Rio de Janeiro e Paris quando sofreu uma rápida sucessão de problemas técnicos depois de se deparar com turbulência na noite do domingo passado e desapareceu no Atlântico, com 228 pessoas a bordo. Foi o pior acidente aéreo desde 2001.

A Airbus alertou as companhias aéreas a seguir os procedimentos-padrão se suspeitarem que os indicadores de velocidade estão com problemas, insinuando que um mal funcionamento pode ter desempenhado um papel no recente acidente.

A empresa detectou leituras equivocadas de velocidade em seus jatos A330 antes do acidente de semana passada, e alertou seus clientes a trocar uma peça, disseram os investigadores franceses no sábado.

A Korean Air, que utiliza três desses modelos, disse que os aviões são bons tecnicamente. "É uma boa aeronave. Acredito que foi um caso isolado", disse o presidente-executivo da Korean Air, Cho Yang Ho, à Reuters, acrescentando não ter planos de encostar os aviões. O acidente aconteceu em um momento ruim para as companhias aéreas, já sofreando com uma combinação de baixa demanda de transporte de carga e passageiros, preocupações com a gripe H1N1 e o preço crescente do petróleo.

A empresa indiana Jet Airways, que tem planos de crescimento ambiciosos com uma encomenda de mais cinco A330-200 que vão se somar aos 12 de sua frota atual, também disse não estar preocupada com a aeronave.

"É muito triste o que aconteceu", disse o presidente da Jet Airways Naresh Goyal.

As equipes de resgate brasileiras recuperaram cinco corpos de passageiros do avião da Air France que desapareceu no Atlântico.