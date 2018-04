Complexo do Alemão terá UPP a partir de março, diz secretário de Segurança

SÃO PAULO - Será instalada em março do próximo ano, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, palco de tumultos entre policiais militares e moradores nos últimos dias.

As informações foram divulgadas pelo secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, durante entrevista à Rádio CBN, na manhã desta quinta-feira, 8.

De acordo com Beltrame, a UPP vai ser implantada em quatro etapas, com 500 homens em março, 500 em abril, 500 em maio e 700 em junho, totalizando 2.200 homens. A unidade deve ser instalada até junho.

Ocupação. Desde a ocupação feita em novembro, o Complexo do Alemão não assistia a outro grande choque entre as força de segurança e os traficantes como o que ocorreu na noite de terça-feira. O tiroteio motivou mais um reforço da segurança nos morros: a Polícia Militar enviou mais 120 homens nas favelas e o Exército enrijeceu as revistas e somou mais 200 homens aos 1,7 mil que já estavam no Complexo.

O início do tiroteio de terça-feira teria sido se deu por uma disputa entre traficantes da comunidade do Adeus, da Serra da Misericórdia e da Grota, e depois evoluído para um conflito com militares da favela.