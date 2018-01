Complexo fez este ano 2 mi de consultas Maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas (HC) realiza 45 mil cirurgias por ano. Em 2007, seus 15 mil funcionários, incluindo 3.449 médicos, fizeram quase 2 milhões de atendimentos. Apenas no Prédio dos Ambulatórios, local do incêndio, 4 mil pessoas passam por consultas todos os dias. Dividido em seis institutos, o hospital possui 2.096 leitos e tem orçamento de R$ 1,1 bilhão, comparável ao de muitas cidades brasileiras. Atende em praticamente todas as especialidades e, no primeiro semestre do ano que vem, deve ganhar o maior instituto para tratamento do câncer do mundo. A unidade terá 23 andares e 582 leitos.