Conac define ações para reorganizar tráfego aéreo em SP Três dias depois do maior acidente aéreo do país, o Conselho de Aviação Civil (Conac) adotou uma resolução nesta sexta-feira apresentando uma série de medidas para reorganizar o tráfego aéreo em São Paulo. A resolução determina que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve restringir o uso do aeroporto de Congonhas como ponto de conexão para outros destinos e, juntamente com o Comando da Aeronáutica, num prazo de 90 dias, apresentar estudo de localização de sítios aeroportuários em São Paulo. (Por Isabel Versiani)