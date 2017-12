Conatran muda regras para quem vai tirar carteira de motorista

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta sexta-feira, 21, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que altera as regras para quem vai tirar a carteira de motorista. As mudanças entram em vigor apenas em 1.º janeiro de 2009, por isso, quem começar o processo para retirar a CNH antes desta data ainda vai pegar as regras antigas. Entre as principais mudanças, está a carga horária do curso teórico, que passa de 30 para 45 horas/aulas, e do curso prático, que vai de 15 para 20 horas/aulas. Além disso, novos conteúdos serão implantados nos cursos para que haja uma adequação às novas medidas que estão em vigor no País. Exemplo disso é o da conscientização da ingestão de bebidas alcoólicas, por causa da Lei Seca, e de cuidados com os motociclistas. Segundo a publicação, as mudanças consideram necessidade de "melhorar a formação dos condutores" já que há uma "crescente incidência de acidentes de trânsito", principalmente envolvendo motociclistas. Além disso, também é citado na resolução que existe a "necessidade de revisar os conteúdos e a carga horária do curso" para obtenção de CNH.