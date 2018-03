Concessionária OHL diz que cumpre o contrato A concessionária OHL descarta a possibilidade de conceder isenção aos munícipes de Vargem que passam pelo pedágio do km 7 da Rodovia Fernão Dias. Em nota, a empresa informou que procurou conversar com a prefeitura do município para tentar buscar soluções para o problema dos moradores. Uma delas seria construir acessos alternativos dos bairros distantes ao centro, sem passar pelo pedágio. "A concessionária espera concluir em breve os estudos necessários para viabilizar as alternativas", disse. Segundo a OHL, a localização da praça é definida pelo poder concedente - no caso, o governo federal. E uma possível alteração da localização da praça precisa de aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). "Todas as praças de pedágio foram construídas conforme determina o contrato. O caso de Vargem não é exceção." A ANTT não se pronunciou.