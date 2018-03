Concessionárias devem se submeter à Anac, diz Denise Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo na Câmara, a diretora da Anac Denise Abreu afirmou que as concessionárias do setor aéreo devem se submeter à Anac. "Em nosso contratos está determinado que a concessionária deve submeter à Anac as operações dentro do prazo que for fixado assim como qualquer alteração." Denise afirma: "temos um modelo regido por uma lei anterior à própria constituição de 88 e necessitada de atualização e compatibilização com a própria lei que constituiu a Anac. Resolvemos rever os modelos de contratos de concessão. Inserimos direitos dos usuários, previsibilidade do código de defesa do consumidor e o próprio contrato diz como é feita a fiscalização." "Introduzimos recentemente no segundo dia que estávamos trabalhando como diretora e alterei a metodologia de fiscalização e que seguia as formas que eram adotadas no antigo DAC. Não foi feito de qualquer maneira. Existem aproximadamente 5 mil processos que estavam parados no DAC para aplicação de penalidade e quando chegaram á Anac já estavam todos prescritos." "Não podemos escapar dessa legislação. Quando detecta-se uma irregularidade na prestação de serviço, nós notificamos a empresa, que tem um tempo para se defender", diz a diretora. Sobre os prazos, Denise responde que "quanto mais ágil melhor. A finalidade da fiscalização não é punir. Através dela ter a certeza de que a qualidade do serviços está sendo cumprida. Implementamos nova forma de julgarmos esses processos criando uma junta de julgamento."