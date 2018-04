Concorrente do PTC sofre derrota no TSE

Roberto Ronconi (PTC), que pretende se candidatar ao governo do Rio Grande do Norte, não conseguiu reverter decisão que negou seu pedido de registro. O recurso apresentado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi arquivado pelo ministro Arnaldo Versiani por ter sido apresentado fora do prazo legal. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado havia negado o registro de Ronconi por ele ter prestado contas de campanha após o pedido de registro. Assim, ele teria pendências com a Justiça Eleitoral.