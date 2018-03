Condenados jovens que divulgaram vídeo de sexo O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio condenou dois jovens acusados de filmar e colocar na internet um vídeo com cenas de sexo de um deles com a namorada. O fato ocorreu em 2004, quando a adolescente tinha 16 anos. Os condenados, que hoje têm 19 e 20 anos, terão de pagar R$ 126 mil para a garota, que diz não saber que estava sendo filmada, e R$ 76 mil para a mãe dela. Para o desembargador Fernando Fernandy Fernandes, as duas tiveram suas ''''integridades psíquicas violadas''''. Os jovens ainda podem recorrer.