Condições em SC fazem Correios interromperem serviços

Vista aérea das cidades de Navegantes e Itajaí, as mais afetadas do Estado. Foto: Filipe Araújo/AE SÃO PAULO - Os Correios informaram nesta segunda-feira, 24, que os serviços Sedex 10 e Sedex Hoje foram suspensos no Estado de Santa Catarina, por conta das fortes e contínuas chuvas que já deixaram ao menos 50 mortos e milhares de desabrigados. Segundo a estatal, a medida foi tomada para que não haja a perda de padrões de qualidade nos serviços. De acordo com nota emitida pelos Correios, os demais serviços, inclusive o Sedex comum estão mantidos. No entanto, o cliente, no ato da postagem, é avisado que o prazo de entrega poderá ser maior que o normal. Assim que a situação for normalizada em Santa Catarina, informa o comunicado, os serviços voltarão a ser prestados como antes. Em caso de dúvida, o cliente poderá procurar orientação nas agências dos Correios ou por meio do serviço Fale Conosco nos telefones 3003-0100 (destinado a capitais, regiões metropolitanas e cidades sedes de DDD) ou 0800-725 7282 (válido para todas as demais localidades).