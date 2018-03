Confira a previsão do tempo para o País nesta quarta-feira

A previsão para esta quarta-feira, 29, é de chuva forte em 11 Estados do País. Os temporais atingem principalmente os Estados do Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Roraima, Tocantins, Piauí, Ceará, Maranhão, Amazonas, Pará e Bahia.

Em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, principalmente no oeste, centro-norte, leste e Recôncavo Baiano. No nordeste, leste e centro-sul do Pará; e no centro-leste e norte do Amazonas também devem haver temporais, de acordo com a previsão da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec).

Os alertas preventivos emitidos para os Estados do Pará, Tocantins, Piauí, Maranhão e Ceará são baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os demais alertas são baseados em informações do Cptec.