Confira a previsão do tempo para o País nesta segunda

A zona de Convergência de Umidade manterá chuva forte entre as Regiões Norte e o Sudeste no começo da semana, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O canal de nebulosidade, associado à Convergência de Umidade (ZCOU), atuará entre o centro-sul da Amazônia e o Sudeste do Brasil, entre Rio e o Espírito Santo.

Sobre estas áreas haverá muita nebulosidade e condição para chuva, principalmente em forma de pancada que também deverá atingir o oeste e sul da Bahia. Choverá forte em algumas cidades com chance de ocorrência de raios, rajadas de vento e acumulado significativo de chuva, principalmente em áreas de Minas, e dos Estados do Centro-oeste e do Norte do Brasil.

Em algumas cidades faixa que vai da Paraíba ao Maranhão e no norte e nordeste do Pará e Amapá, a previsão é de muitas nuvens e chuva forte.

Tempo com poucas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná e no leste da Bahia, em Sergipe e Alagoas.

No centro-sul e leste de São Paulo, o tempo ficará com variação de nebulosidade e, no final do dia, haverá pequena chance de pancadas rápidas e isoladas de chuva.