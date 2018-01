Confira a previsão do tempo para todas as regiões do País

Esta quinta-feira, 5, ficará nublada e com pancadas de chuva em grande parte do País, de acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A região Norte, grande parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Amapá, faixa norte de Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba e grande parte do Tocantins serão as mais afetadas.

O dia será de chuva na faixa norte do Maranhão e do Piauí, sudeste do Amapá e no litoral do Ceará. No restante do Mato Grosso, sul do Tocantins, em Goiás, centro-oeste de Minas, norte do Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Alagoas o sol aparece mas também há chances de ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Dia de chuva também no litoral sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Na faixa leste do Estado gaúcho o dia estará instável e no oeste haverá muita nebulosidade e pancadas de chuva. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sul do Paraná nebulosidade variável e pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Na faixa central do Paraná, as chances para ocorrência de pancadas são menores, mas ainda há possibilidade. Entre o Mato Grosso do Sul, noroeste e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas, o sol predominará com temperaturas elevadas e deverá ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.

Há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde também nas áreas de serra entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. No Espírito Santo, faixa leste de Minas, centro-sul da Bahia, norte do Paraná e nas demais áreas de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens.