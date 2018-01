Confira a previsão do tempo para todo o País nesta quarta-feira

No centro-sul do País e parte da região Sul devem ter chuva forte nesta quarta-feira, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O deslocamento deuma frente fria que passou pelo Sul vai manter o tempo com muita nebulosidade e com chuvas nos três Estados e no sul do Mato Grosso do Sul.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em parte do norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná haverá chance de temporais localizados, que deverão vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro e centro-oeste de Minas Gerais o tempo ficará nublado com pancada de chuva. Nessas áreas também poderá chover forte e com chance para raios, rajadas de vento e, em alguns casos, até queda de granizo.

No sul do Rio de Janeiro, demais áreas do Centro-Oeste e no Norte do Brasil haverá pancada de chuva. No sul do Rio essas chuvas ocorrerão a partir da tarde. Poderá ocorrer chuva no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. Haverá pequena chance de chuva isolada no litoral do Amapá, nordeste do Pará e norte do Maranhão. Nas demais localidades do País, sol e muito calor.