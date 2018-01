Confira a programação completa do festival Cara Irlanda

14, Sábado, 22h - Show: 'Murphy's Law', banda irlandesa (pré estréia de Cara Irlanda) - O'Malleys Pub, Al. Itu, 1529

15, Domingo, 11h - Irish Beer Tasting Mulligan, Rua Bela Cintra, 1579

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15, Domingo, 22h - Show: Merrow, Dundalk e Claudio Crow & The Drunken Bards - O'Malleys Pub, Al. Itu, 1529

16, Segunda, 22h - Show: 'Murphy's Law', banda irlandesa (pré estréia de Cara Irlanda)O'Malleys Pub, Al. Itu, 1529

17, Terça, 17h - Inauguração Teatro Eva Herz - Av. Paulista, 2073

17, Terça, 18h - Abertura exposição coquetel - Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073

17, Terça, 19h30 - Show: 'The Drunken Merrows From Dundalk' - Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073

17, Terça, 22h - Show: 'Murphy's Law', banda irlandesa - O'Malleys Pub, Al. Itu, 1529

18, Quarta, 12h - Palestra: "Visita de Dom Pedro II à Irlanda em 1877" (Peter O'Neill) - das 12hs às 13h - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

18, Quarta14h - Palestra: "Teatro Irlandês" (Alexandre Sampaio) - Livraria Cultura, (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

18, Quarta, 15h - Palestra: "O relacionamento da Cia. Ludens com o teatro Irlandês" (Domingos Nunez) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

18, Quarta, 16h30 Palestra: "Dança Irlandesa" (Fernanda Faez) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

18, Quarta 19h - Lançamento do livro: "Contos e Lendas da Mitolgia Celta" - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

19, Quinta, 13h30 - Palestra: "A Paz Chegou Na Irlanda Do Norte" (Liam Gallagher) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

19, Quinta, 15h - Palestra: "A herança de Yeats na moderna poesia irlandesa" (Viviane Carvalho da Annunciação) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

19, Quinta, 16h30 - Palestra: "A Magia da Música Irlandesa" (Claudio Crow) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

19, Quinta, 18h - Palestra: "Um lugar de qualidade para aprender inglês" (Peter O'Neill / Belta) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

19, Quinta, 19h30 - Palestra: "Cultura Celta" (Claudio Crow) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes)Av. Paulista, 2073

20, Sexta, 12h - Palestra: "Gaélico" (Stephen Little) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes) - Av. Paulista, 2073

20, Sexta, 14h - Irish Coffee Festival: Aula de como preparar Irish Coffee - Centro de Preparação de Café/Sindicafé, Pça. Dom José Gaspar, 30/21º Centro - SP

20, Sexta, 13h30 - Uma irlandesa na vida de José Bonifácio: Narcisa Emília O´Leary Andrada" - das 15h15 às 16h (Wilma Therezinha Fernandes Andrada) Livraria Cultura, (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

20, Sexta, 15h - Palestra: "Joyce com Lacan" (Ana Paula Pires) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

20, Sexta. 16h30 - Bodrhan Workshop: Gustavo Lobão e Marcos Reis, Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

20, Sexta, 18h - Palestra: "Turismo e Intercâmbio na Irlanda para Profissionais" (Peter O'Neill) - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

20, Sexta, 19h30 - Palestra: "James Joyce: um breve itinerário de leitura" (Marcelo Tápia) - Livraria Cultura, (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

21, Sábado, 11h - Vernissage: de James Concagh - aberta até 26 de abril - Memorial do Imigrante, Av Visconde de Parnaíba, 1316, (Metro Bresser) SP

21, Sábado13h - Dança: Banana Broadway - das 13h às 14 h - Memorial do Imigrante, Av Visconde de Parnaíba, 1316, (Metro Bresser) SP

21, Sábado, 14h30 - Show: 'The Drunken Merrows From Dundalk' - das 14h30 às 15h30Memorial do ImigranteAv Visconde de Parnaíba, 1316, (Metro Bresser) SP

21, Sábado, 16h - Leitura com crianças: "As Viagens de Gulliver" - Livraria Cultura (Lounge da Loja Artes), Av. Paulista, 2073

22, Domingo, 12h - Show: Merrow - Memorial do Imigrante - Av Visconde de Parnaíba, 1316, (Metro Bresser) SP

24, Terça, 14h - Mostra de DVDs: Celtic Woman e Riverdance - das 14hs às 17 hs - Memorial do Imigrante, Av Visconde de Parnaíba, 1316, (Metro Bresser) SP

17 a 27 - Irish Coffee Festival - 38 diferentes cafeterias

17 a 27 - Festival gastronômico - Mulligan e O'Malleys - R. Bela Cintra, 1579, SP - R. Pedro Chagas,25, Porto Alegre - Al. Itu, 1529