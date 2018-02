Confira a programação do Memorial do Imigrante para 2007 O Memorial do Imigrante, que funciona num prédio construído entre 1887 e 1888 para abrigar estrangeiros recém-chegados na cidade de São Paulo, ganha a partir do próximo mês um charmoso bistrô e um cinema. A inauguração está prevista para 26 de maio. Já o cinema está pronto, com cem lugares. Falta apenas confirmar a programação, exclusivamente voltada para filmes sobre migração. Confira o que já está na agenda do novo ponto cultural: >> 10 de maio - abertura da exposição Um Grande Estaleiro, do alemão Erich Vorckel, de 74 anos, imigrante de Einbeck, que chegou ao Rio de Janeiro à bordo do vapor Capnorte. Traz 20 réplicas de navios históricos utilizados por povos de todo o mundo a partir de 1.500, como o Golden Hind, com o qual o navegador e corsário Francis Drake deu a primeira volta ao mundo em três anos, a partir de 1.578. Até 24 de junho. >> 25 de maio - A abertura da exposição "Galícia, la sonrisa de Daniel", promovida pelo Conselho da Cultura Galega. Traz 62 painéis fotográficos da região da Galícia, na Espanha. Até 25 de junho 26 de maio - Lançamento do livro "Imigração - Búlgaros e Gagaúzoz Bessarabianos (Romenos)", do escritor Jorge Cocicov . O livro traz detalhes da imigração búlgara ao Brasil. >> 17 e 24 de junho - XII Festa do Imigrante, com exposições, apresentações de danças folclóricas, comidas típicas e artesanato feito por comunidades de imigrantes do Estado de São Paulo. Representantes de mais de 30 nacionalidades e etnias participam da festa. >> 24 e 25 de agosto - Curso sobre o processo imigratório no Estado de São Paulo para professores (grátis), ministrado pelo professor Odair da Cruz Paiva. >> 06, 20 e 27 de outubro e 10 de novembro - Curso sobre a imigração italiana para o Estado de São Paulo: dados históricos e pesquisa genealógica, ministrado pelo bacharel em História e genealogista, professor Virginio Mantesso. Preço: R$ 120,00. Inscrições a partir de setembro. SERVIÇO O Memorial do Imigrante fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316. Funciona de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$ 4. Estudantes pagam meia-entrada. Grátis para idosos. Informações no site do memorial.