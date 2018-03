Confira a situação das praias do litoral de São Paulo A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) divulga semanalmente um boletim contendo a classificação das praias quanto à sua qualidade em termos de balneabilidade, que é a qualidade das águas nos 15 municípios litorâneos no Estado de São Paulo, com exceção de Cananéia. O monitoramento é realizado através de coletas semanais, de água do mar. De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, que avaliou as condições da água do mar até terça-feira, 2, no litoral sul, todas as praias do Guarujá, Santos, Bertioga, Peruíbe, Iguape e Ilha Comprida apresentam boas condições para banho. Abaixo segue a relação das praias impróprias para banho. Litoral Sul São Vicente: Gonzaguinha e Milionários Itanhaém: Campos Elíseos Monguaguá: Central, Agenor de Campos e Santa Eugênia Praia Grande: : Vila Mirim, Real, Canto do Forte, Boqueirão, Vila Tupi, Flórida e Guilhermina Litoral norte Nos municípios do litoral norte, estão impróprias para banho as seguintes praias: Ilhabela: Itaguaçu, Armação, Viana, Pinto e Portinho São Sebastião: Porto Grande, Pontal da Cruz, São Francisco e Deserta Caraguatatuba: Centro, Indaiá, Palmeiras e Porto Novo Ubatuba: Enseada, Iperoig, Perequê-Mirim e Avenida Leovegildo Itagua, 1724