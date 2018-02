Confira atividades físicas simples para se fazer durante as férias

Muitas pessoas estão de férias ou prestes a entrar nelas. O verão está batendo à porta e as festas de fim de ano também. E manter a forma para usar o biquíni ou sunga na praia não é fácil nesta época. No entanto, não se pode descuidar ou tentar ao menos. Abaixo, a personal trainer Rosana Cristina Siqueira Poncio dá dicas simples para manter a forma ou começar a se preparar para ter fôlego em 2009 para praticar esportes ou entrar numa academia. As dicas foram separadas em três categorias, veja em qual você se encaixa e tome inspiração para o verão. - Quem dificilmente faz alguma atividade física pode começar com uma caminhada de 20 minutos, três vezes por semana. Não tente ir além de seus limites, comece devagar e com tempo você irá ganhando mais fôlego e pique. - Para os que praticam esportes ou malham ao menos duas vezes na semana e forem à praia podem alternar entre atividades esportivas como vôlei e frescobol, são bons para manter a forma. Mas no mesmo ritmo que das atividades que praticam, duas vezes por semana. - Já os que são fissurados em malhar ou apenas gostam, podem optar, se forem passar entre 15 a 20 dias no litoral, pagar um mês avulso numa academia ou experimentar os benefícios e prazeres de praticar exercícios ao ar livre. Como correr no calçadão da praia, ou se estiver no interior, por ruas tranqüilas e arborizadas. O ritmo também deve ser mantido. Se no dia a dia sua rotina de exercícios é de três vezes por semana, repita a esquema de três vezes também. - Em todos os casos sempre alongar antes e depois das atividades físicas, mesmo no caso da caminhada, para os mais sedentários. O melhor horário paras as atividades são pela manhã, até as 10 horas e à tarde depois das 17 horas, quando o sol está menos intenso. - As roupas devem ser sempre leves, como shorts e camisetas. No caso de quem for correr na praia não se esqueça do tênis, ele ajuda a amortizar o impacto - que chega a ser o valor do peso da pessoa multiplicado por três. - Quando for praticar a atividade física não se esqueça da alimentação. Coma algo leve uma meia hora antes. Depois também é importante comer algo. Aí cabe uma barrinha de cereal, ou um sanduíche de pão integral com peito de peru e queijo branco, ou uma fruta. - A hidratação no verão é fundamental, pois transpiramos mais. Por isso não se esqueça de beber sempre água. Sucos naturais ou água de coco são sempre bem-vindos. - Como a incidência de raios solares nesta época do ano é mais intensa não se esqueça do protetor solar. Ele é fundamental o ano inteiro, quem dirá no verão.