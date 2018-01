Confira o funcionamento dos serviços em SP no feriado Desta vez o feriado não é prolongado. Mas, vários serviços deixarão de funcionar em São Paulo nesta quarta-feira, 15, devido à comemoração da Proclamação da República. Veja abaixo quais serão as mudanças. Bancos Os bancos não abrirão na quarta-feira. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês com vencimento no dia 15 de novembro poderão ser pagos na quinta-feira, 16 de novembro, sem multa. Correios As agências ficarão fechadas. Haverá plantão somente na agência do aeroporto de Cumbica das 7h30 às 22h30. Saúde Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os postos de saúde estarão fechados na quarta-feira. Jas as unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionam normalmente das 7 às 19 horas. Hospitais e prontos-socorros atendem em esquema de plantão. Poupatempo Os postos fixos e unidades móveis do Poupatempo na capital, Grande São Paulo e interior estarão fechados nesta quarta-feira. Supermercados, Shopping e Comércio O funcionamento é facultativo. Sacolões, Mercados e Feiras Livres Na quarta-feira, os sacolões funcionarão normalmente. Somente dois, o do Jardim São Vicente e do Parque Santo Antônio ficarão fechados. Nos mercados municipais, o funcionamento será parcial. Os mercados da Lapa estará fechado e o Central funcionará até às 16 horas. Os demais ficarão abertos até às 13 horas. As feiras livres funcionarão normalmente. Procon Os postos da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor nas unidades do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera ficarão fechados na quarta-feira. Rodízio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio será suspenso na quarta-feira. Os veículos com placa de final 5 ou 6 poderão circular sem restrição de horários. Metrô Na quarta-feira as linhas do metrô funcionarão como em um domingo, com intervalo de cinco minutos e um número reduzido de trens. Trens A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) diminuirá o número de trens em circulação durante toda a quarta-feira. EMTU O Corredor Metropolitano São Mateus - Jabaquara, que atende aos municípios do Grande ABC (São Paulo, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema) da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) funcionará com a frota de domingo, ou seja, 40% do total que circula nos dias úteis que é em torno de 200 ônibus.