Confira o que abre e fecha no feriado A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, na próxima segunda-feira e na terça-feira de carnaval, não haverá atendimento bancário ao público, e, na Quarta-Feira de Cinzas, 1º de março, o atendimento será das 12 às 16 horas. Quem tiver contas de consumo, como água, luz e telefone, com vencimento nos dias 27 e 28 poderá pagar no dia 1º de março sem multa. Já os tributos que não estejam com a data ajustada para pagamento nos dias de feriado deverão ser pagos nesta sexta-feira. Os clientes ainda podem agendar nos bancos os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las pelo sistema de códigos de barras nos auto-atendimentos e correspondentes bancários, como lotéricas e Correios. A Prefeitura informou que os mercados, sacolões e feiras livres funcionarão normalmente hoje e amanhã, mas, de segunda a terça-feira, a maioria deve estar fechada, só voltando às atividades normais na quarta. Os serviços de emergência, acolhida e albergue, funcionarão ininterruptamente. As creches municipais estarão fechadas e só reabrirão no dia 1º, depois do meio-dia. Hospitais e prontos-socorros vão funcionar em regime de plantão e as Unidades Básicas de Saúde fecham no feriado e reabrem no dia 1º, após o meio-dia. De sábado a terça, os CEUs vão abrir apenas para atividades de lazer e esportivas e voltam a funcionar normalmente no dia 1º, após o meio-dia. Os 32 parques municipais funcionarão normalmente, com exceção do Parque da Luz, que não abre na segunda. Transporte e Trânsito O metrô vai funcionar em regime especial a partir de hoje para atender o grande volume de pessoas que se deslocará para os terminais rodoviários ou para outras áreas da cidade no feriado. A companhia informa que aumentará a quantidade de viagens durante os horários de maior movimentação. Já a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) preparou um esquema especial de segurança com um efetivo de 450 homens, divididos entre as linhas A, B e F, além do Expresso Leste. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará uma operação especial de trânsito para realização do carnaval de bairros, que acontecerá de domingo a terça-feira, das 16 às 5 horas, nos bairros de Vila Maria, Vila Esperança, Butantã e no Autódromo de Interlagos. A CET acompanhará o desfile pelas ruas do bairro, monitorando o trânsito e orientando motoristas e usuários sobre as alterações.