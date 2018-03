Confira o que abre e o que fecha no aniversário de São Paulo No feriado do dia 25 de janeiro, aniversário de 453 anos da cidade de São Paulo, alguns serviços vão ter horários alterados e outros vão permanecer fechados. Veja abaixo quais serão as mudanças: Bancos Na quinta-feira, dia 25, os bancos da capital paulista não vão ter expediente aberto ao público. Contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 26, sexta-feira, quando as agências funcionam normalmente. Pagamento também pode ser agendados, sem incidência de multa, já que os carnês, normalmente, já têm a data de vencimento ajustada por conta dos feriados. Correios As agências dos Correios na cidade de São Paulo não vão funcionar no dia 25, feriado. Porém, abrem normalmente na sexta-feira, dia 26 de janeiro. Shoppings As lojas dos shoppings de São Paulo têm funcionamento facultativo na quinta-feira. Porém, as áreas de lazer e os restaurantes devem funcionar das 14 horas às 22 horas, como em todos os feriados. Alguns shoppings esperam aumento de até 10% no movimento das lojas durante o dia 25 de janeiro. O funcionamento será normal a partir de sexta-feira, dia 26. Poupatempo e Procon Os postos do Poupatempo e do Procon vão ficar fechados dia 25 de janeiro, mas voltam a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 26. Transporte Os trens da CPTM vão funcionar de acordo com o movimento em cada uma das suas XXX linhas, com um intervalo que vai variar de 9 a 15 minutos. A partir de sexta-feira, os trens voltam a circular com horários normais para dias úteis e domingos; as estações vão permanecer abertas das 4 horas às 24 horas. Algumas estações da CPTM têm programação cultural durante o feriado e o fim de semana. Mercadão O principal mercado da cidade também comemora aniversário no dia 25 de janeiro. Para festejar, o Mercado Municipal, que faz 74 anos, entra na festa com direito a queima de fogos e diversos shows, no "Mercadão Festeja São Paulo". No dia 24, a programação começa às 21 horas e se estende madrugada afora. À meia-noite haverá queima de fogos. Na quinta-feira, o especial de aniversário acontece das 11 horas às 16 horas. A comemoração vai ter apresentação de Demônios da Garoa, Paulo Vanzolini, Renato Teixeira, Trovadores Urbanos e a escola de samba Vai-Vai. Uma exposição de quadros de Adoniran Barbosa integra o cardápio cultural. A entrada é gratuita nos dois dias e, para quem tiver fome, as lanchonetes estarão abertas. As feiras livres e os sacolões estarão funcionando normalmente neste feriado. Estarão fechados os mercados da Lapa, Pinheiros e São Miguel Paulista. Os demais funcionarão até as 13 horas. Subprefeituras As praças de atendimento das 31 Subprefeituras não abrem nos dias 25 e 26. O funcionamento voltará na segunda-feira, dia 29. Saúde A Secretaria Municipal de Saúde organizou um esquema de atendimento para o feriado prolongado, que começa nesta quinta-feira, 25 de janeiro. Os 15 hospitais e 17 pronto-socorros da rede municipal de saúde funcionam normalmente, em turnos de 24 horas, para casos de urgência e emergência. As 39 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão também, inclusive no feriado. O horário de atendimento nas AMAs vai de 7h às 19h. Apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) interromperão a rotina de trabalho nas próximas quinta e sexta-feira, devido ao ponto facultativo dos servidores públicos. As consultas que estavam marcadas para sexta-feira estão sendo reagendadas pela central de regulação por telefone. Educação, Cultura e Parques No dia feriado, os 21 CEUs terão atividades em comemoração ao aniversário de São Paulo, e no dia 26 estas unidades estarão abertas para atividades esportivas e culturais. As escolas municipais estão em férias. Já os 32 parques municipais estarão abertos normalmente. No Centro Cultural São Paulo, as bibliotecas estarão fechadas. As demais áreas do espaço cultural terão sua programação normal. Estarão abertos neste feriado os seguintes pontos culturais: Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha; Casa do Bandeirante, Solar da Marquesa de Santos, Capela do Morumbi, Sitio Morrinhos, Solar da Marquesa e Casa do Tatuapé. O Teatro Paulo Eiró estará aberto a partir das 18 horas para a apresentação do Ballet da Cidade. No feriado desta quinta-feira estarão fechados os seguintes espaços culturais: Escola de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística, Escola Municipal de Música, Balé da Cidade, Orquestra Experimental de Repertório, Biblioteca Mário de Andrade, bibliotecas de bairros, Biblioteca Monteiro Lobato, teatros e Casas de Cultura. Trabalho As seis unidades dos Centros de Intermediação de Mão-de-Obra e de Habilitação do Seguro-Desemprego, da Secretaria Municipal do Trabalho, não funcionarão nos dias 25 e 26 de janeiro. Com isso, as atividades nas unidades dos Centros de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Interlagos, Itaquera, Santana, Lapa, Liberdade e Santo Amaro serão retomadas na próxima segunda-feira (29 de janeiro), em horário normal, das 7h às 16 horas.