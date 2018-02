Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes Com o feriado de Tiradentes, alguns serviços vão ter horários alterados no sábado, 21, e outros serviços de São Paulo não vão funcionar. Confira abaixo as mudanças: Poupatempo Os postos do Poupatempo fixos e móveis da capital, Grande São Paulo e interior do Estado, não funcionarão neste sábado, 21. Na segunda-feira, dia 23 de abril, todos os postos fixos e unidades móveis voltam a atender normalmente, em seus horários habituais. O Disque Poupatempo - 0800 772 36 33 (ligação gratuita) - também não funcionará no sábado, 21, voltando a atender normalmente na segunda. Subprefeituras As praças de atendimento das subprefeituras vão ficar fechadas por conta do feriado de Tiradentes. Correios A única agência dos Correios que vai funcionar no feriado de sábado será a do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, das 7h30 às 22h30, mesmo horário de funcionamento do domingo, 22. Todas as outras agências ficarão fechadas no sábado e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 23. Procon Postos de atendimento nos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera vão ficar fechados no sábado. O atendimento pelo telefone (151) também estará suspenso, bem como o de cadastro e pesquisa (3824-0446). Os consumidores que tiverem algum tipo de reclamação poderão encaminha-la à Caixa Postal 3050, CEP 010661-970 e por fax ao telefone (11) 3824-0717. Trens e Metrô A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) montou esquema diferente para sábado. Com a redução do movimento de usuários, a operação seguirá a grade de domingo, quando os intervalos entre as composições são maiores. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e a Ouvidoria vão funcionar com o sistema de secretária eletrônica. Os serviços de venda de passes escolares, achados e perdidos e atendimento ao usuário especial estarão fechados. O Metrô não definiu o horário de funcionamento das estações no feriado de sábado. Sacolões, Mercados e Feiras Livres O Mercado Central vai abrir normalmente, das 8 às 16 horas; os mercados de Santo Amaro, Vila Formosa, Lapa, Central Leste, Ipiranga e Kinjo Yamato vão ficar abertos até às 13 horas. O único mercado que ficará fechado é o de Pinheiros e as feiras livres vão funcionar normalmente. Saúde Hospitais e Pronto-Socorros vão funcionar em esquema de plantão; unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) vão funcionar normalmente, mas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão fechadas. Cultura O Centro Cultural São Paulo e o Centro Cultural da Juventude terão programação normal no sábado. As bibliotecas municipais vão ficar fechadas, mas no domingo, 22, a Biblioteca Monteiro Lobato terá apresentação do espetáculo Circus, às 11 horas. Nas Casas de Cultura o funcionamento será normal durante o feriado. Educação, Esportes e Meio Ambiente Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) vão ficar abertos para atividades de esporte e lazer, mas as creches vão fechar. O Centro Esportivo do Ibirapuera vai abrir normalmente no sábado, 21, e no domingo, 22, para lazer e recreação. Todos os parques da cidade vão ficar abertos. Texto alterado às 12h03 do dia 21/04 para correção de informações.