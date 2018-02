Confira os números da Mega-Sena

SÃO PAULO - O caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, 4, os números da Mega-Sena. Sete bilhetes acertaram as dezenas e ganharão R$ 13.217.564,89, cada.

Os números sorteados pelo concurso 1.211, em Santa Rosa do Viterbo, a mais de 300 km da capital de São Paulo, são: 03, 15, 31, 36, 48 e 54. Seis apostas ganhadoras foram feitas no estado de São Paulo e a outra, no Rio de Janeiro.

Na Quina, 981 pessoas acertaram os números sorteados e receberão R$ 10.616 cada. Mais de 44 mil bilhetes acertaram na Quadra e vão levar R$ 336,88.

Para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Atualizado às 23 horas