Confira os números da Mega-Sena da Virada

Em instantes, a Caixa deve informar quantas pessoas ganharam o prêmio, que não vai acumular. Caso não haja vencedores com os seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e quadra.

O sorteio do concurso 1.140 foi transmitido ao vivo pela TV Globo. O sorteio foi exibido com 13 minutos de atraso. Inicialmente, o sorteio estava previsto para as 20h.

O valor consolidado pela Caixa Econômica Federal é 75% maior do que a previsão inicial, que era de R$ 85 milhões. Ele permite comprar uma frota de 5,8 mil carros populares, 29 mil motos de 125 cc.

Aplicado em imóveis, o prêmio permitiria comprar todo um condomínio de padrão médio, de sete edifícios, cada um com 20 andares e 6 apartamentos por andar. Se for aplicado em poupança, o rendimento mensal dos quase R$ 145 milhões passaria dos R$ 725 mil por mês.

"Superamos todas as nossas previsões mais otimistas para esta Mega da Virada", afirmou o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA, Moreira Franco, sobre o inédito prêmio. O maior prêmio da Mega-Sena até hoje havia sido de R$ 64,9 milhões.

As apostas foram encerradas às 14h de hoje. Cerca de 70 milhões de pessoas registraram bilhetes com uma média de três apostas por cartão.