Confira os rateios das loterias federais Nenhum apostador conseguiu acertar as 20 dezenas do concurso 217 da Lotomania, o que deixou acumulado um prêmio de R$ 1.816.967,01. Um apostador conseguiu fazer zero pontos e receberá o prêmio de R$ 401.479,70. As dezenas sorteadas foram: 09 - 12 - 18 - 21 - 22 - 35 - 43 - 46 - 52 - 59 - 60 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 82 - 95 - 96 - 99. Um apostador de Brasília acertou as dezenas 03 - 15 - 36 - 43 - 47 do concurso 998 da Quina. Ele receberá R$ 333.980,13. A quadra teve 561 acertadores, que vão receber R$ 593,07 cada um. Já os 19.006 acertadores da quadra recebem o prêmio individual de R$ 23,35. Apenas um apostador de Santa Catarina acertou as dezenas 05 - 29 - 44 - 51 - 57 e 59 do concurso 364 da Mega-Sena, e vai receber o prêmio de R$ 1.307.293,04. A quina vai pagar um prêmio de R$ 9.033,16 para cada um dos 76 acertadores. Os 3.315 acertadores da quadra vão receber R$ 206,32 cada um.