Confirmada morte de jovem internado após incêndio em boate de Santa Maria

PORTO ALEGRE - Confirmada morte de Gustavo Marques Gonçalves, 21 anos, pela Secretaria da Saúde do RS. O diagnóstico de morte encefálica foi confirmado às 18h01 desta terça-feira, 29. São agora 235 mortos.

No final da tarde, antes da morte encefálica de Gustavo Marques Gonçalves ser confirmada, o ministro Alexandre Padilha afirmou, em coletiva de imprensa, que o jovem de 21 anos teve 70% do corpo queimado.

Lista

Na tarde desta terça-feira, o Instituto Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul divulgou os nomes das vítimas do incêndio. Veja abaixo:

Alan Rembem de Oliveira

Alex Giacomelli

Alexandre Anes Prado

Alisson Oliveira da Silva

Allana Willers

Ana Carolini Rodrigues

Ana Paula Anibaleto dos Santos

Ana Paula Rodrigues

André Cadore Bosser

Andressa Ferreira Flores

Andressa Inaja de Moura Ferreira

Andressa Roaz Paz

Andressa Thalita Farias Brissow

Andrieli Righi da Silva

Andrise Farias Nicoletti

Ângelo Nicolosso Aita

Ariel Nunes Andreatta

Augusto Cesar Neves

Augusto Malezan de Almeida Gomes

Augusto Sergio Krauspenhar da Silva

Bárbara Moraes Nunes

Benhur Retzlaff Rodrigues

Bernardo Carlo Robe

Bibiana Berleze

Brady Adrian Gonçalves Silveira

Bruna Brondani Pafhalia

Bruna Camila Graeff

Bruna Eduarda Neu

Bruna Karoline Gecai

Bruno Kraulich

Camila Cassulo Ramos

Carlitos Chaves Soares

Carlos Alexandre dos Santos Machado

Carolina Simões Corte Real

Cássio Garcez Biscaino

Cecília Soares Vargas

Clarissa Lima Teixeira

Crisley Caroline Saraiva Freitas da Palma

Cristiane Quevedo da Rosa

Daniel Knabbem da Rosa

Daniel Sechim

Daniela Betega Ahmad

Daniele Dias de Mattos

Danilo Brauner Jaques

Danriei Darin

David Santiago de Souza

Débora Chiappa Forner

Deives Marques Gonçalves

Diego Silvestre

Dionatham Kamphorst Paulo

Douglas da Silva Flores

Dulce Raniele Gomes Machado

Elizandor Oliveira Rolin

Emerson Cardoso Pain

Emili Contreira Ercolani

Ericson Ávila dos Santos

Erika Sarturi Becker

Evelin Costa Lopes

Fábio José Cervinski

Felipe Vieira

Fernanda de Lima Malheiros

Fernanda Tischer

Fernando Michel Devagarins Parcianello

Fernando Pellin

Flávia Decarle Magalhães

Flávia Maria Torres Lemos

Franciele Soares Vargas

Francielli Araujo Vieira

FrancileVizioli

Gabriela Corcine Sanchotene

Gabriela dos Santos Saenger

Geni Lourenço da Silva

Gilmara Quintanilha Oliveira

Giovane Krauchemberg Simões

Greicy Pazzini Bairro

Guilherme Fontes Gonçalves

Guino Ramom Brites Burro

Gustavo Ferreira Soares

Heitor Santos Oliveira Teixeira

Heitor Teixeira Gonçalves

Helena Poletto Dambros

Helio Trentin Junior

Henrique Nemitz Martins

Herbert Magalhães Charão

Igor Stefhan de Oliveira

Ilivelton Martins Koglin

Isabela Fiorini

Ivan Munchem

Jacob Francisco Thiele

Jaderson da Silva

Janaina Portella

Jennefer Mendes Ferreira

Jéssica Almeida Kongen

João Aluisio Treuliebe

João Carlos Barcellos Silva

João Paulo Pozzobom

João Renato Chagas de Souza

José Luiz Weiss Neto

José Manoel Rosa da Cruz

Julia Cristofali Saul

Juliana Moro Medeiros

Juliana Oliveira dos Santos

Juliana Sperone Lentz

Juliano de Almeida Farias

Karen Fernanda Knirsch

Kelen Aline Karsten Favarin

Kellen Pereira da Rosa

Kelli Anne Santos Azzolin

Larissa Hosbach

Larissa Terres Teixeira

Lauriani Salapata

Leandra Fernandes Toniolo

Leandro Avila Leivas

Leandro Nunes da Silva

Leonardo de Lima Machado

Leonardo Lemos Karsburg

Leonardo Machado de Lacerda

Leonardo Schoff Vendrúsculo

Letícia Baú

Letícia Ferraz da Cruz

Letícia Vasconcellos

Lincon Turcato Carabagiale

Louise Victoria Farias Brissow

Luana Behr Vianna

Luana Faco Ferreira Lucas Dias de Oliveira

Lucas Fogiato

Lucas Leite Teixeira

Luciane Moraes Lopes

Luciano Ariel Silva da Silva

Luciano Tagliapetra Esperidião

Luiz Antonio Xisto

Luiz Carlos Ludin de Oliveira

Luiz Eduardo Viegas Flores

Luiz Felipe Balest Piovesan

Luiz Fernando Riva Donate

Luiz Fernando Rodrigues Wagner

Luiza Alves da Silva

Luiza Batistella Puttow

Maicon Afrolinario Cardoso

Maicon Douglas Moreira Iensen

Maicon Francisco Evaldt

Manuele Moreira Passamane

Marcelo de Freitas Salla Filho

Marcos André Rigoli

Marfisa Soares Caminha

Maria Mariana Rodrigues Ferreira

Mariana Comassetto do Canto

Mariana Machado Bona

Mariana Moreira Macedo

Mariana Pereira Freitas

Marilene Iensen Castro

Marina de Jesus Nunes

Marina Kertermann Kalegari

Martins Francisco Mascarenhas de Souza Onofre

Marton Matana

Matheus de Lima Librelotto

Matheus Engert Rebolho

Matheus Pacheco Brondani

Mauricio Loreto Jaime

Melissa Bergemeier Correia

Melissa do Amaral Dalforno

Merylin de Camargo dos Santos

Michele Dias de Campos

Micheli Froehlich Cardoso

Miguel Webber May

Mirella Rosa da Cruz

Monica Andressa Glanzel

Murilo de Souza Barone Silveira

Murilo Garcez Fumaco

Natana Pereira Canto

Natascha Oliveira Urquiza

Natiele dos Santos Soares

Neiva Carina de Oliveira Marin

Odomar Gonzaga Noronha

Otacílio Altíssimo Gonçalves

Pâmella de Jesus Lopes

Patrícia Pazzini Bairro

Paula Batistela Gatto

Paula Porto Rodrigues Costa

Paula Simone Melo Prates

Pedro de Oliveira Salla

Pedro Morgental

Priscila Ferreira Escobar

Rafael de Oliveira Dorneles

Rafael Dias Ferreira

Rafael Paulo Nunes de Carvalho

Rafael Quilião e Oliveira

Rafaela Schimidt Nunes

Raquel Daiane Fischer

Rhaissa Gross Cúria

Rhuan Scherer de Andrade

Ricardo Custódio

Ricardo Dariva

Ricardo Stefanello Piovesan

Robson Van der Hahn

Rodrigo Belling Hausen Bairros Costa

Roger Barcellos Farias

Roger Dallanhol

Rogério Cardoso Ivaniski

Rogério Floriano Cardoso

Rosabe Fernandes Rechermann

Ruan Pendenza Callegari

Sabrina Soares Mendes

Sandra Leone Pacheco Ernesto

Sandra Victorino Goulart

Shaiana Tauchem Antoline

Silvio Beurer Junior

Stefane Posser Simeoni

Suziele Cassol

Thailan de Oliveira

Thailan Rebhein de Oliveira

Taís da Silva Scaplin de Freitas

Taise Carolina Vinas Silveira

Taize Santos dos Santos

Tanise Lopes Cielo

Thais Zimermann Darif

Thanise Correa Garcia

Thiago Amaro Cechinatto

Uberafara Soares Bastos Júnior

Tiago Dovige Segabinazzi

Vagner Rolin Marastega

Vandelcork Marques Lara Junior

Vanessa Vancovicht Soares

Victor Datria Mcagnam

Victor Martins Shimitz

Vinicios Greff

Vinicios Paglnossim de Moraes

Vinicius Silveira Marques de Mello

Vinicius Marconato Uggeri

Vinissios Montardo Rosado

Vitória Dacorso Saccol

Viviane Tólio Soares

Walter de Mello Cabistani