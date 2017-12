Conflito com traficantes deixa dois policiais feridos no Rio Um novo conflito entre traficantes e policiais provocou ferimentos, nesta noite, em dois policiais militares no Rio. O carro que patrulhava a favela Vila dos Pinheiros, no complexo da Maré, zona norte da cidade, foi cercado por bandidos. Houve troca de tiros. O soldado Franki Oliveira da Silva foi ferido no ombro e, em seguida, o sargento Fonseca teve uma das pernas atingidas no tiroteiro. Ambos foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, também na zona norte, e estão fora de perigo. A situação foi controlada por dezenas de policiais enviados como reforço ao local. O complexo da Maré está ocupado pela Polícia Militar há uma semana.