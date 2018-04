Confronto entre polícia e bandidos deixa dois mortos e um ferido em SC

SÃO PAULO - Um confronto entre policiais e bandidos deixou ao menos dois mortos e um ferido grave na região de Joinville, em Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira, 26. Os bandidos podem fazer parte do bando que matou o delegado de Pontal do Paraná Antonio Zuba Oliva na última terça-feira, 24. A Polícia do Paraná, no entanto, não confirmou a informação.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, uma dupla foi abordada no município de Guaratuba, na divisa do Paraná com Santa Catarina, por um policial militar. O PM foi recebido a tiros pelos bandidos, que roubaram a viatura do policial e foram em direção à região de Joinville, em Santa Catarina. Lá, trocaram a viatura por um Astra vermelho. Uma mulher de cerca de 60 anos foi feita refém. A PM não sabe ainda se a vítima estava no carro ou era transeunte.

Policiais militares de Santa Catarina foram acionados. Eles conseguiram parar o Astra vermelho. No confronto, dois suspeitos morreram e a senhora de 60 foi gravemente ferida. Duas armas foram apreendidas.