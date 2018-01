Confronto na Rua 25 de Março deixa dois guardas feridos Um confronto entre camelôs e guardas civis metropolitanos (GCMs) na Rua 25 de Março, na região central de São Paulo, por volta das 14h03 desta quinta-feira, 17, terminou com a prisão de três pessoas e dois feridos. De acordo com informações da assessoria de imprensa da GCM, a confusão começou durante uma fiscalização de rotina. Os camelôs se revoltaram e iniciaram confronto com os GCMs que auxiliavam a operação. Os ambulantes atiraram pedras e dois guardas ficaram feridos e encaminhados ao Hospital do Servidor Público Municipal no bairro Vergueiro. A guarda civil Tatiana Ribeiro Silva de Miranda, de 29 anos, que levou uma pedrada na cabeça, quebrou a perna e teve pancadas na coluna, está internada em estado grave. Outro guarda, William da Silva Marinho, de 27 anos, perdeu a falange de um dos dedos. Duas mulheres e um homem foram detidos em flagrante e encaminhados ao 1º Distrito Policial (DP), onde prestaram depoimentos.