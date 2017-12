Confusão no Rio em vôo da British O desvio de quatro vôos internacionais do Aeroporto de Guarulhos para o Aeroporto Tom Jobim provocou tumulto entre os 285 passageiros do vôo 247 da British Airways. A aeronave, que vinha de Londres, deveria fazer uma escala em São Paulo antes de aterrissar no Rio, mas devido ao mau tempo pousou na capital fluminense. A confusão ocorreu porque sete passageiros da 1ª classe foram autorizados a deixar a aeronave, ao contrário dos 137 outros que desembarcariam no Rio. O vôo seguiu para Guarulhos e sofreu outro atraso antes de aterrissar de novo no Rio, cinco horas atrasado. "Pedi para sair e o funcionário não deixou, mesmo após uma família inteira saltar", diz Cristiane Viane, que está grávida. A British Airways pediu desculpas e informou que os passageiros desembarcaram no Rio porque estavam sem bagagem.