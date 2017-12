Congestionamento bate recorde em São Paulo nesta sexta Muitos acidentes e alguns caminhões quebrados contribuíram para o recorde de congestionamento de 2007 em São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, 2, o índice de lentidão bateu dois recordes. Às 9 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 151 quilômetros de lentidão, sendo que o horário tem média de 100 quilômetros. Antes, às 8h30, horário com média de 94 quilômetros, foram registrados 129 quilômetros de lentidão. O terceiro maior índice registrado em 2007 aconteceu no dia 6 de fevereiro, também às 8h30, com 109 quilômetros. Na manhã desta sexta-feira, os piores trechos de lentidão estavam concentrados na Avenida Radial Leste e na Marginal do Tietê. A pista sentido centro da Radial estava com quase 15 quilômetros de lentidão, da Rua Divinolândia até a Praça Pérola Byington. Já a Marginal do Tietê estava com as duas pistas sentido Ayrton Senna com cerca de 11 quilômetros de lentidão, indo da Rodovia Castelo Branco até a ponte da Casa Verde. Outro ponto com lentidão na Marginal do Tietê estava na pista expressa, no sentido Castelo Branco, indo do Viaduto Milton Tavares de Souza até a Rua Profº Milton Rodrigues, com quase dez quilômetros de trânsito lento. Também no sentido Castelo, mas na pista local, a lentidão ia do Hospital Vila Maria até a Ponte Casa Verde, com mais de oito quilômetros de congestionamento. Texto atualizado às 9h25 para atualização de informações.