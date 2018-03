Congestionamento em São Paulo é o segundo maior de 2007 A chuva que atingiu São Paulo durante a madrugada desta quinta-feira, contribui para aumentar o congestionamento na cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, às 9 horas, 92 quilômetros de congestionamento, o segundo maior índice do ano, sendo que a média para o horário, em uma quinta-feira, é de 45 km. O recorde para 2007 foi atingido no dia 12 de janeiro, às 9h30. Os piores trechos estavam nas Marginais do Pinheiros e do Tietê. Na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, a lentidão ia da Rodovia Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde, com quase sete quilômetros de lentidão. Devido à interdição da pista local, ocorrida por conta do desmoronamento das obras do Metrô, a Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, estava com a pista expressa congestionada em quase sete quilômetros, indo da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava, às 9h30, apenas um ponto de alagamento transitável na avenida Rubem Berta, na pista sentido centro-bairro.