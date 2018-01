Congestionamento em São Paulo está muito acima da média Os motoristas que trafegam pela cidade de São Paulo estão enfrentando um congestionamento bem acima do normal para uma manhã de segunda-feira. De acordo com índice registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia 121 quilômetros de lentidão às nove da manhã, bem acima da média para o período que é de 92 quilômetros. Segundo a CET, este é o terceiro maior congestionamento deste ano. O pior trecho de morosidade monitorado pela empresa encontra-se na Marginal Pinheiros, na pista expressa que segue em direção a Interlagos. São mais de dez quilômetros de trânsito lento, entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Ary Torres. Também na Marginal Pinheiros, mas no outro sentido, o engarrafamento chega a sete quilômetros na pista expressa que segue para a Castello Branco, entre a Ponte Transamérica e a Rua Quintana.