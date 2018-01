Congestionamento na Marginal Tietê se reflete nas rodovias Os motoristas que trafegam pelas principais rodovias que cortam São Paulo encontram pontos de congestionamento na tarde desta sexta-feira, devido ao excesso de veículos. Na chegada à capital paulista o engarrafamento na Marginal Tietê se reflete nas estradas. A Rodovia Castello Branco apresenta pontos de lentidão com paradas no sentido interior. O engarrafamento é de cerca de cinco quilômetros, do quilômetro 20 ao 25, que vai de Barueri a Osasco. Já no sentido contrário da estrada, na chegada à capital paulista, a morosidade é de aproximadamente cinco quilômetros, na região de Osasco, entre os quilômetros 13 e 18, segundo a ViaOeste, empresa que administra a via. De acordo com a Autoban, que administra o Sistema Anhangüera-Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes, o motorista encontra tráfego ruim no sentido capital, já na entrada de São Paulo, onde a morosidade é de cerca de três quilômetros, a partir do quilômetro 13. Já na Rodovia Anhangüera, sentido São Paulo, o congestionamento é de aproximadamente dois quilômetros, desde o quilômetros 11 até o 13. Nas outras estradas que cortam a cidade, o trânsito flui normalmente.